Екскомендант катівні окупантів "Ізоляція" Куликовський заявив, що проживає в Києві з 2019 року

Про це Куликовський сказав під час засідання у Приморському райсуді Маріуполя, передають "Новости Донбасса".

"Проживаю на цей момент у місті Києві", - сказав бойовик.

На додаткове запитання судді злочинець відповів, що проживає в Києві з 2019 року.

Куликовський розповів, що арендував житло і працював неофіційно. За його словами, на поточний момент роботи і доходу він не має, тому заставу внести не зможе.



При цьому голова СБУ Іван Баканов на брифінгу РНБО 10 листопада відмовився відповісти, чи дійсно Куликовський жив у Києві з 2019 року, посилавшись на таємницю слідства. Крім того, Баканов заперечив укладання будь-яких угод Службою безпеки з Куликовським.