Екскомендант катівні окупантів "Ізоляція" Куликовський заявив, що проживає в Києві з 2019 року
Колишній комендант донецької катівні окупантів "Ізоляція" Денис Куликовський на прізвисько "Палич" заявив, що проживає в Києві з 2019 року
Про це Куликовський сказав під час засідання у Приморському райсуді Маріуполя, передають "Новости Донбасса".
"Проживаю на цей момент у місті Києві", - сказав бойовик.
На додаткове запитання судді злочинець відповів, що проживає в Києві з 2019 року.
Куликовський розповів, що арендував житло і працював неофіційно. За його словами, на поточний момент роботи і доходу він не має, тому заставу внести не зможе.
При цьому голова СБУ Іван Баканов на брифінгу РНБО 10 листопада відмовився відповісти, чи дійсно Куликовський жив у Києві з 2019 року, посилавшись на таємницю слідства. Крім того, Баканов заперечив укладання будь-яких угод Службою безпеки з Куликовським.
- Нагадаємо, 9 листопада у Києві затримали колишнього коменданта донецької в'язниці окупантів "Ізоляція" Дениса Куликовського, який убивав, бив, ґвалтував та катував струмом полонених.
- Злочинцю оголосили підозри у торгівлі людьми, порушенні законів війни, створенні терористичної організації та участі у незаконних збройних формуваннях.
- 10 листопада Приморський суд Маріуполя заарештував Куликовського на 60 діб без права внесення застави.
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