Колишній вʼязень "Ізоляції" поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Концтабір існує досі. Час від часу зʼявляється інформація, що в "Ізоляцію" доправляють людей з Маріуполя, як військовополонених, так і цивільних. Точно відомо, що кілька місяців тому в концтабір у якості фільтрації потрапила одна цивільна особа", - зазначив Асєєв.

Журналіст додав, що в полоні у "ДНР" лишається багато знайомих йому людей.

"Багато людей, з якими я перебував у полоні, досі заґратовані, але не в "Ізоляції". Вони вже в інших колоніях та тюрмах так званої ДНР. Який наразі в концтаборі режим, що саме роблять і хто адміністрація - мені певно не відомо", - зауважив Станіслав Асєєв.

11 травня радник мера Маріуполя Андрющенко повідомив, що містян, які не пройшли "фільтрацію", відправляють у колишню колонію "Ізоляція" в Донецьку.

28 червня повідомили про те, що на Запоріжжі відбувся черговий обмін тілами загиблих: Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 - захисники Маріуполя.

29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 - оборонці Азовсталі.

Дружина бійця Азову Наталія Зарицька повідомила, що деякі захисники заводу "Азовсталь", які повернулися з російського полону, втратили до 50 кг ваги, у більшості ампутовано кінцівки.

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