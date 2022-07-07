Катівня "Ізоляція" досі функціонує, туди потрапляють військовополонені та цивільні з Маріуполя, - Станіслав Асєєв
Журналіст Станіслав Асєєв розповів, що катівня "Ізоляція" в окупованому росіянами Донецьку функціонує досі і що туди окупанти відправляють військовополонених та цивільних з Маріуполя
Колишній вʼязень "Ізоляції" поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Концтабір існує досі. Час від часу зʼявляється інформація, що в "Ізоляцію" доправляють людей з Маріуполя, як військовополонених, так і цивільних. Точно відомо, що кілька місяців тому в концтабір у якості фільтрації потрапила одна цивільна особа", - зазначив Асєєв.
Журналіст додав, що в полоні у "ДНР" лишається багато знайомих йому людей.
"Багато людей, з якими я перебував у полоні, досі заґратовані, але не в "Ізоляції". Вони вже в інших колоніях та тюрмах так званої ДНР. Який наразі в концтаборі режим, що саме роблять і хто адміністрація - мені певно не відомо", - зауважив Станіслав Асєєв.
- 11 травня радник мера Маріуполя Андрющенко повідомив, що містян, які не пройшли "фільтрацію", відправляють у колишню колонію "Ізоляція" в Донецьку.
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