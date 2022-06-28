Україна повернула 46 тіл загиблих військових, зокрема захисників Маріуполя

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції.

"Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники Азовсталі", - йдеться у повідомленні.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, розвідки, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

8 червня Україні повернули тіла 50 полеглих військових, з них 37 – захисники Азовсталі.

14 червня Україна повернула тіла ще 64 захисників Азовсталі.