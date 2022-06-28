Україна повернула 46 тіл загиблих військових, зокрема захисників Маріуполя
28 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих в Запорізькій області
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції.
"Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники Азовсталі", - йдеться у повідомленні.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, розвідки, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.
- 8 червня Україні повернули тіла 50 полеглих військових, з них 37 – захисники Азовсталі.
- 14 червня Україна повернула тіла ще 64 захисників Азовсталі.
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