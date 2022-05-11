Маріупольців, які не пройшли "фільтрацію", відправляють у колишню колонію "Ізоляція" в Донецьку, - радник мера Маріуполя Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



"Всі, хто не пройшов фільтрацію і кого визнано "неблагонадійним" у фільтраційних таборах під Маріуполем доставляють у приміщення колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області (окупована територія з 2014 року) або у відому тюрму "Ізоляція" в Донецьку, - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що колонія в Оленівці для тих людей, які не проходять службу у лавах ЗСУ, НГУ тощо. Там тримають рідних військових, колишніх працівників правоохоронних органів, активістів, журналістів і людей, яки просто викликали підозру. Мінімальний строк ув’язнення 36 діб.



Приміщення тюрми переповнені при плановому ліміті колонії в 850 осіб. Зі слів свідків, наразі там утримується не менш 3 тис. Приміщення наповнені людьми так, що немає змоги лягти. Годують не кожного дня. Туалетом можна користуватись лиш раз на добу. Перебування на відкритому повітрі не передбачено.



Все це супроводжується багатогодинними допитами, тортурами, погрозами страти та примушенню до співпраці. Спостерігаються масові зникнення людей після допитів.



По закінченню 36 діб можуть відпустити, попередньо змушуючи підписувати невідомі папери.

Нагадаємо, у Маріуполі понад 10 тис. мешканців можуть померти через хвороби й антисанітарію до кінця 2022 року, кажуть у міськраді. За словами мера міста Вадима Бойченка, частина містян повернулася до Маріуполя з прилеглих селищ, адже через жорстку фільтрацію окупанти не випускають їх на територію, підконтрольну українському уряду.

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