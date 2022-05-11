English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Маріупольців, які не пройшли "фільтрацію", відправляють у колишню колонію "Ізоляція" в Донецьку, - радник мера Маріуполя Андрющенко

Маріупольців, які не пройшли "фільтрацію", відправляють у колишню колонію "Ізоляція" в Донецьку, - радник мера Маріуполя Андрющенко

11 травня, 2022 середа
19:23
війна з Росією В'язниця Ізоляція у Донецьку

Маріупольців, яких визнано "неблагонадійним" у фільтраційних таборах доставляють до концтаборів

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Всі, хто не пройшов фільтрацію і кого визнано "неблагонадійним" у фільтраційних таборах під Маріуполем доставляють у приміщення колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області (окупована територія з 2014 року) або у відому тюрму "Ізоляція" в Донецьку, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колонія в Оленівці для тих людей, які не проходять службу у лавах ЗСУ, НГУ тощо. Там тримають рідних військових, колишніх працівників правоохоронних органів, активістів, журналістів і людей, яки просто викликали підозру. Мінімальний строк ув’язнення 36 діб.

Приміщення тюрми переповнені при плановому ліміті колонії в 850 осіб. Зі слів свідків, наразі там утримується не менш 3 тис. Приміщення наповнені людьми так, що немає змоги лягти. Годують не кожного дня. Туалетом можна користуватись лиш раз на добу. Перебування на відкритому повітрі не передбачено.

Все це супроводжується багатогодинними допитами, тортурами, погрозами страти та примушенню до співпраці. Спостерігаються масові зникнення людей після допитів.

По закінченню 36 діб можуть відпустити, попередньо змушуючи підписувати невідомі папери.

  • Нагадаємо, у Маріуполі понад 10 тис. мешканців можуть померти через хвороби й антисанітарію до кінця 2022 року, кажуть у міськраді. За словами мера міста Вадима Бойченка, частина містян повернулася до Маріуполя з прилеглих селищ, адже через жорстку фільтрацію окупанти не випускають їх на територію, підконтрольну українському уряду. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
геноцид
Маріуполь
окупанти
концтабір
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
9 травня, 2022 понедiлок
Ворог почав використовувати наднебезпечні ракети 60-х років. Це свідчить про те, що Росія всіма силами економить "Іскандери" та "Калібри". Колонка Сергія Згурця
окупанти
8 травня, 2022 неділя
60 тис. військових РФ з Сирії, які зайдуть в Україну, вийдуть звідси такою ж кількістю загиблих, - військовий експерт Тарас Чмут
Валерій Чалий
10 травня, 2022 вiвторок
Україні не підходить "поступово душити" Путіна, ми не хочемо воювати роками, - дипломат Чалий
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 33
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
11 травня
20:48
Ексклюзив
Трегубов
Потрібно дозволити військовополоненим говорити нісенітниці за зразком Ізраїлю, - журналіст Трегубов
20:43
Газпром
Росія ввела санкції проти "дочок" Газпрому, яких націоналізували на Заході після 24 лютого
20:40
У Харкові найбільший район перейменували з Московського на Салтівський і змінили пов'язані з РФ назви трьох вулиць
20:12
UniCredit банк
Один із найбільших кредиторів РФ група UniCredit продає свій російський підрозділ
20:00
Михайло Дутчак
Національна опера України відновила роботу
19:49
РФ вимагає від Польщі вибачень за те, що російського посла у Варшаві 9 травня облили фарбою учасники проукраїнського мітингу
19:37
За день окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину
19:30
Ексклюзив
Еспресо
Еспресо підписав відкрите звернення до ООН щодо порятунку наших воїнів з Азовсталі
19:21
Наживо
Збірна України - Боруссія (Менхенгладбах). LIVE-студія перед благодійним матчем Stop War
19:13
Генштаб ЗСУ
На Харківщині ЗСУ звільнили село Питомник. Окупантам повідомили, що вони залишаться без ротації до кінця війни, - Генштаб
19:07
Ексклюзив
ПриватБанк
Робота платіжної системи ПриватБанку не залежить від прямої загрози інфраструктурі, - прессекретар Серга
19:04
Pfizer
У РФ заявили, що Pfizer та Moderna керували біолабораторіями в Україні
19:03
Росія заблокувала близько 300 вантажних суден у Чорному морі, – Держдепартамент США
18:47
Чехія Україна
Чехія визнала злочини російської армії геноцидом українського народу
18:36
Міністерство цифрової трансформації України
Україна увійшла до топ-20 країн світу за рівнем розвитку екосистеми даних
18:34
заборона ОПЗЖ
У Харківській міськраді розпустили фракцію ОПЗЖ
18:29
Ексклюзив
Путін капут
Капітуляцію Росії буде підписувати не Путін, - екснардеп Стецьків
18:29
Дмитро Кулеба
Кулеба запропонував Німеччині взятися за відбудову одного з регіонів України
18:28
Олег Сенцов
Фільм Олега Сенцова "Носоріг" вийде на Netflix 23 травня
18:21
війна руйнування
На відбудову України після вторгнення РФ, за попередніми оцінками, необхідно до $1 трлн
18:12
договір про працевлаштування
Близько 5 млн людей в Україні втратили роботу через військові дії Росії, - дослідження Міжнародної організації праці
18:08
ЗСУ танк
Військові, які беруть участь у бойових діях, отримують 3 тис. грн на добу, - Маляр
17:52
Ірпінь
Знищив ворожий бензовоз і попередив ЗСУ про рух колони: дід Валентин з Ірпінської ТрО розповів, як зупиняв ворога
17:51
Panzerhaubitze 2000
У Німеччині стартували тренування українських солдатів на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000
17:51
Ексклюзив
путін путлер
Темпи накопичення військових резервів Росії зростатимуть, - військовий експерт Сунгуровський
17:39
свічка скорботи
Загинув 501 військовий: у Нацгвардії озвучили втрати з початку повномасштабної війни
17:21
Інтернаціональний легіон
Президент Чехії дозволив 103 громадянам вступити до ЗСУ
17:18
Ексклюзив
острів Зміїний
Ми повинні відбити у росіян острів Зміїний, інакше наші південні порти будуть заблоковані назавжди, - військовий експерт Риженко
17:00
газове родовище
Дешевше, ніж у Газпрому. Болгарія домовилась про постачання газу зі США
16:57
Північний потік-2
Німеччина не має наміру використовувати "Північний потік-2"
16:51
прикордонники
Україна відновила контроль над 1200 км кордону в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей
16:50
Ірпінь
Посол Великої Британії в Україні відвідала Ірпінь
16:29
Енергоатом
Енергоатом звільнив трьох працівників ЗАЕС за участь в акції "Безсмертний полк"
16:26
Армія, Велика Британія
Фінляндія та Швеція підписали безпекову угоду з Великою Британією на тлі зростання загроз у регіоні
16:24
Передавав дані про українське військо працівнику російської ФСБ: на Харківщині повідомили про підозру поліцейському
16:23
Зузана Чапутова та Анджей Дуда
Польща та Словаччина лобіюватимуть якнайшвидше членство України у ЄС
16:06
збили російський вертоліт Ка-52
Житомирські десантники збили російський розвідувальний вертоліт Ка-52
16:00
Олексій Шабулін, морська піхота РФ. Буча
Шістьох полонених російських військових засудили до 8-15 років ув’язнення
15:58
Аліса евакуація з Азовсталі
Чотирирічною Алісою, яку окупанти розлучили з мамою під час евакуації з Азовсталі, опікуватиметься бабуся
15:54
Ціни на квартири в новобудовах на Західній Україні зросли на 7-10%
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV