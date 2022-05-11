У Маріуполі понад 10 тис. людей можуть померти до кінця року через хвороби й нестерпні умови життя, - мер
У Маріуполі понад 10 тис. мешканців можуть померти через хвороби й антисанітарію до кінця 2022 року
Про це повідомили в телеграмі Маріупольської міськради.
"До кінця року в Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти більше 10 тисяч людей. Зараз в місті перебуває 150-170 тисяч жителів. Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті сплахнуть епідемії. Зараз більша частина наявного населення - старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази", - ідеться в заяві.
За словами мера міста Вадима Бойченка, частина містян повернулася до Маріуполя з прилеглих селищ, адже через жорстку фільтрацію окупанти не випускають їх на територію, підконтрольну українському уряду. Росіяни чинять геноцид проти людей і наражають їх на смертельну небезпеку. Вадим Бойченко наголосив на необхідності повної евакуації маріупольців.
- Росія не погоджується на жоден варіант евакуації військових з Маріуполя.
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