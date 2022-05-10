Росія не погоджується на жоден варіант евакуації військових з Маріуполя, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до парламенту Мальти.

"У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу "Азовсталь". Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна просила партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь і врятувати і військових, і цивільних. Але саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, поки що немає.

"Що це означає? Ви можете повністю зрозуміти це, просто згадавши, яке значення мали у весняному мальтійському небі 1942 року британські "Спітфаєри", - підкреслив Президент.

За його словами, Британія та Сполучені Штати реалізували цю місію, яка змінили перебіг битви за Мальту й допомогли знищити амбіцію агресора щодо захоплення острова.

"І зараз ми потребуємо схожої місії від наших партнерів. Щоб знищити амбіцію теперішнього агресора щодо захоплення України та інших європейських держав. Ми потребуємо літаків, гвинтокрилів, спеціальної артилерії та іншої зброї", - наголосив глава держави.

За його словами, немає сумніву, що у Росії знають про те, що відбувається в Маріуполі, адже у російської армії був наказ саме зруйнувати це місто та вбити якнайбільше людей.

Він підкреслив, що окупанти влаштували справжнє пекло в Маріуполі.

"Вони заблокували його і з землі, і з моря. Постійно бомбардували. Там зруйновано понад 90 відсотків усіх будівель. До війни, до речі, це було півмільйонне місто. Йому влаштували штучний голод. Російська армія заблокувала підвезення будь-яких продуктів, питної води, ліків", - наголосив Зеленський.

Російські окупанти продовжують штурм позицій українських захисників на заводі "Азовсталь" у Маріуполі із використанням авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та піхоти.