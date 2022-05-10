Росіяни продовжують штурм Азовсталі: б'ють з бомбардувальників, артилерії, систем залпового вогню й танків
Російські окупанти продовжують штурм позицій українських захисників на заводі "Азовсталь" у Маріуполі із використанням авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та піхоти
Про це повідомив полк "Азов" у telegram.
"Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти", - поінформували в "Азові".
За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 - із застосуванням стратегічних бомбардувальників. Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), реактивні установки УР-77, танки та інше.
- 7 травня повідомлялося, що з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей.
- Проте заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних, адже немає спецтехніки для розбору завалів.
- 9 травня окупанти поновили штурм Азовсталі після виїзду колони ООН за межі Донецької області.
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