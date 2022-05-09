Окупанти знову штурмують Азовсталь
Окупанти поновили штурм "Азовсталі" після виїзду колони ООН за межі Донецької області
Про це повідомляє Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Російські війська спробували прорватися через міст, який використовували під час евакуації. Проте спроба була невдалою.
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7 травня з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей.
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Проте заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних із Азовсталі, адже немає спецтехніки для розбору завалів.
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