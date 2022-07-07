Українка поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Деякі захисники Азовсталі, які повернулися з російського полону, втратили до 50 кг ваги. У більшості воїнів ампутовано кінцівки, дехто має проблеми з зором, зі слухом. Багато осколкових поранень", - зазначила Зарицька.

Дружина азовця додала, що українським воїнам, які повернулися з полону потрібно більше часу для адаптації.

"Для адаптації хлопців, які повернулися з полону, минуло ще мало часу. Наразі лишається тільки чекати, дати час на те, щоб хлопці прийшли до тями й реабілітувалися", - зауважив Наталія Зарицька.

28 червня повідомили про те, що на Запоріжжі відбувся черговий обмін тілами загиблих: Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 - захисники Маріуполя.

29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 - оборонці Азовсталі.

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