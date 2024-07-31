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В Україні засудили трьох проросійських агітаторів, серед яких депутат ОПЗЖ

Юлія Лаврук
31 липня, 2024 середа
16:28
Кримінал новини Львівщини

У Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях троє проросійських агітаторів отримали терміни ув’язнення. Серед них зокрема ексочільник місцевої фракції ОПЗЖ

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

У Черкасах депутата міськради та ексочільника місцевої фракції ОПЗЖ, який нав'язував проросійську пропаганду засудили до 5 років ув’язнення. 

За даними слідства, він називав збройну агресію РФ проти України "внутрішнім громадянським конфліктом" та заперечував російські авіаудари по цивільній інфраструктурі України.

"У разі захоплення регіону посадовець сподівався стати місцевим гауляйтером РФ. Втім, відчувши невідворотність правосуддя, депутат вирішив втекти за кордон", - йдеться у повідомленні.

СБУ завчасно викрила зловмисника і на початку серпня 2022 року затримала його напередодні виїзду за межі України.

Також на Кіровоградщині 3 роки ув'язнення отримала переселенка з Донеччини, яка у соціальній мережі "Однокласники" робила дописи на підтримку окупаційних угруповань РФ та російських "волонтерів", які їм допомагають.

Крім того, на Хмельниччині засудили до 5 років позбавлення волі ворожого агітатора, що розповсюджував серед знайомих газету терористичних організацій "Л/ДНР" під назвою "Новоросія".

Зазначається, що проросійське видання зловмисник отримав ще до початку повномасштабного вторгнення через кур’єра з тимчасово окупованого Донецька.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними за двома статтями КК України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

  • Служба безпеки України оголосила підозру близькому соратнику російського диктатора Володимира Путіна, який зараз обіймає посаду секретаря державної ради РФ, Олексію Дюміну, та заступнику міністра оборони Росії Юнусу-Беку Євкурову.
Теги:
Суспільство
Україна
Черкаси
Хмельниччина
Війна з Росією
колаборанти
ОПЗЖ
Кіровоградщина
пропаганда
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