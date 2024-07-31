Агресивна війна: СБУ заочно оголосила підозри помічнику Путіна Дюміну та заступнику міністра оборони РФ Євкурову
Служба безпеки України оголосила підозру близькому соратнику російського диктатора Володимира Путіна, який зараз обіймає посаду секретаря державної ради РФ, Олексію Дюміну, та заступнику міністра оборони Росії Юнусу-Беку Євкурову
Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.
Зазначається, що обидва посадовці входять до близького оточення очільника Кремля і допомагають йому вести війну проти України.
За даними слідства справи, колишній охоронець Путіна Дюмін організував часткову мобілізацію чоловіків у Тульській області, де згодом став губернатором.
Він створив центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів, а також віддавав вказівки підлеглим всіляко забезпечувати військові потреби РФ.
При цьому заступник міністра оборони РФ Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до збройних сил Росії, які потім їдуть на війну в Україну.
Слідчі СБУ та прокурори Офісу генпрокурора заочно повідомили обом фігурантам про підозру у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни проти України. Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для їхнього покарання.
Досудове розслідування триває.
- Нещодавно у Москві затримали та заарештували колишнього заступника міністра оборони Росії Дмитра Булгакова у межах кримінальної справи про корупцію.
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