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Агресивна війна: СБУ заочно оголосила підозри помічнику Путіна Дюміну та заступнику міністра оборони РФ Євкурову

Світлана Кравченко
31 липня, 2024 середа
13:21
Війна з Росією

Служба безпеки України оголосила підозру близькому соратнику російського диктатора Володимира Путіна, який зараз обіймає посаду секретаря державної ради РФ, Олексію Дюміну, та заступнику міністра оборони Росії Юнусу-Беку Євкурову

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Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що обидва посадовці входять до близького оточення очільника Кремля і допомагають йому вести війну проти України. 

За даними слідства справи, колишній охоронець Путіна Дюмін організував часткову мобілізацію чоловіків у Тульській області, де згодом став губернатором.

Він створив центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів, а також віддавав вказівки підлеглим всіляко забезпечувати військові потреби РФ. 

При цьому заступник міністра оборони РФ Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до збройних сил Росії, які потім їдуть на війну в Україну. 

Слідчі СБУ та прокурори Офісу генпрокурора заочно повідомили обом фігурантам про підозру у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни проти України. Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для їхнього покарання.

Досудове розслідування триває.

  • Нещодавно у Москві затримали та заарештували колишнього заступника міністра оборони Росії Дмитра Булгакова у межах кримінальної справи про корупцію.
Теги:
Кримінал
Росія
СБУ
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