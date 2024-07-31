Агресивна війна: СБУ заочно оголосила підозри помічнику Путіна Дюміну та заступнику міністра оборони РФ Євкурову

Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що обидва посадовці входять до близького оточення очільника Кремля і допомагають йому вести війну проти України.

За даними слідства справи, колишній охоронець Путіна Дюмін організував часткову мобілізацію чоловіків у Тульській області, де згодом став губернатором.

Він створив центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів, а також віддавав вказівки підлеглим всіляко забезпечувати військові потреби РФ.

При цьому заступник міністра оборони РФ Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до збройних сил Росії, які потім їдуть на війну в Україну.

Слідчі СБУ та прокурори Офісу генпрокурора заочно повідомили обом фігурантам про підозру у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни проти України. Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для їхнього покарання.

Досудове розслідування триває.