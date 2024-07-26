У Москві заарештували ексзаступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова через корупцію
У Москві затримали та заарештували колишнього заступника міністра оборони Росії Дмитра Булгакова у межах кримінальної справи про корупцію
Про це пише російська служба BBC.
Як повідомили у ФСБ, Булгакова затримано й заарештовано в Москві у межах кримінальної справи про корупцію. Інших подробиць не уточнили.
Дмитро Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 року до вересня 2022 року, відповідав за матеріально-технічне забезпечення армії окупантів.
Як пише Медуза, Булгаков перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії та інших країн Заходу через підтримку вторгнення військ РФ в Україну.
Що відомо про корупцію у Міноборони РФ
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у квітні 2024 року своїм наказом відсторонив Тимура Іванова з посади заступника. Раніше Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря й заарештували на два місяці - до 23 червня 2024 року.
У суді підтвердили, що заступник Шойгу звинувачений утому, що отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.
Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що корупція у російському міністерстві оборони була одним із чинників низької ефективності Росії.
Розвідники вважають, що корупція давно була одним з факторів поганої роботи міноборони Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли були підозри щодо прострочених пайків, неякісних шин, а також розкрадання пального.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.47Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе