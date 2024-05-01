Британська розвідка розповіла про проблеми з корупцією в міноборони РФ

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що до розслідування справи заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, ймовірно, був втягнутий більш високопоставлений перший заступник Руслан Цаліков. Він фактично є третім номером в ієрархії Міноборони після міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова.

За даними розвідки, Цілаков працював під керівництвом Шойгу в міністерстві цивільної оборони і надзвичайних ситуацій і слідом за Шойгу пішов спочатку в губернаторство Московської області, а потім у 2012 році в міністерство оборони.

Існує також реальна можливість того, що розслідування щодо Іванова може зачепити і міністра фінансів Росії Антона Силуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства міноборони побудували будинок для Силуанова.

Розвідники вважають, що корупція давно була одним з факторів поганої роботи міноборони Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли були підозри щодо прострочених пайків, неякісних шин, а також розкрадання пального.

Що передувало

Слідчий комітет Росії 23 квітня заявив про затримання Іванова.

Водночас російське видання "Медуза" поінформувало про наявність неофіційної версії арешту Іванова - його начебто підозрюють у держзраді. При цьому адвокат Іванова Мурад Мусаєв заявив РІА "Новости", що "ніяких інших звинувачень, крім оголошеного звинувачення у хабарі, там немає".

Наступного дня Іванова заарештували до 23 червня 2024 року. Увечері 24 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу своїм наказом відсторонив Тимура Іванова з посади заступника.