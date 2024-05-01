Британська розвідка розповіла про проблеми з корупцією в міноборони РФ
Корупція у російському міністерстві оборони була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що до розслідування справи заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, ймовірно, був втягнутий більш високопоставлений перший заступник Руслан Цаліков. Він фактично є третім номером в ієрархії Міноборони після міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова.
За даними розвідки, Цілаков працював під керівництвом Шойгу в міністерстві цивільної оборони і надзвичайних ситуацій і слідом за Шойгу пішов спочатку в губернаторство Московської області, а потім у 2012 році в міністерство оборони.
Існує також реальна можливість того, що розслідування щодо Іванова може зачепити і міністра фінансів Росії Антона Силуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства міноборони побудували будинок для Силуанова.
Розвідники вважають, що корупція давно була одним з факторів поганої роботи міноборони Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли були підозри щодо прострочених пайків, неякісних шин, а також розкрадання пального.
Що передувало
Слідчий комітет Росії 23 квітня заявив про затримання Іванова.
Водночас російське видання "Медуза" поінформувало про наявність неофіційної версії арешту Іванова - його начебто підозрюють у держзраді. При цьому адвокат Іванова Мурад Мусаєв заявив РІА "Новости", що "ніяких інших звинувачень, крім оголошеного звинувачення у хабарі, там немає".
Наступного дня Іванова заарештували до 23 червня 2024 року. Увечері 24 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу своїм наказом відсторонив Тимура Іванова з посади заступника.
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