З початку повномасштабного вторгнення до Молдови нелегально в’їхали понад 23 тис. чоловіків

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на дані прикордонної поліції та Генеральна інспекція з питань міграції.

Зазначається, що молдовська влада хоче допомогти українським інституціям запобігти втечам боєздатних чоловіків, а особливо - організованій торгівлі людьми. Проте, якщо їм вдається прибути до Молдови непоміченими, репатріація їм не загрожує.

"Норма Кримінального кодексу Молдови щодо незаконного перетину державного кордону не поширюється на іноземних громадян, які хочуть скористатися правом притулку", - йдеться у повідомленні.

Видання зауважує, що за рік і два місяці 12 764 українських чоловіки віком від 18 до 59 років отримали статус тимчасового захисту у Молдові.