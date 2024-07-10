Прикордонники затримали 23 чоловіків, які намагались втекти до Молдови на зерновозі
Прикордонники Подільського загону у вівторок, 9 липня, затримали 23 чоловіків, які незаконно намагались втекти до Молдови на зерновозі
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що 23 жителі Київської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської, Запорізької, Чернігівської, Сумської областей діяли за вказівками адміністратора одного з Telegram-каналів.
"Останній, за свою допомогу отримав із кожного від $5 до $16 тис. Повну вартість поїздки порушники сплатили одразу на криптогаманець", - йдеться у повідомленні.
Надалі, за даними ДПСУ, чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора, звідки вони пішки вирушили до держрубежу. Пізніше на околиці одного з сіл Подільського району Одеської області їх затримали прикордонники.
Проти чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи розглядатиме суд.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суд.
Незаконний "трансфер" ухилянтів за кордон
Правоохоронці у Чернівецькій області викрили колишнього посадовця районного ТЦК, який за 5000 доларів проводив українців через кордон до Румунії. Також на Львівщині киянка організувала незаконний "весільний" бізнес.
На Буковині затримали правоохоронця, який допомагав ухилянтам перетнути кордон. Також правоохоронець з Рівненщини за гроші відкривав провадження проти ухилянтів, щоб їх не мобілізували.
Служба безпеки у Львівській області затримала військового, який відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "службових відряджень". А на Волині двох прикордонників підозрюють у переправленні понад 200 чоловіків до Польщі.
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