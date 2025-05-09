За екскерівника ДФС Насірова внесли заставу 40 млн грн, - ЗМІ
За колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу сумою 40 млн грн
Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис Суспільному.
Вона розповіла, що за Насірова внесли заставу й він вийшов з-під варти.
Раніше Вищий антикорупційний суд взяв ексглаву ДФС під варту та збільшив розмір застави: з 27 млн грн до 40 млн грн. Тоді колегія суддів таким чином частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нагадаємо, за версією слідства, колишній очільник ДФС Роман Насіров за пособництва свого радника протягом 2015-2016 років забезпечив юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу, відшкодування ПДВ у розмірі понад 3,2 млрд грн. За це ексглава ДФС неправомірно одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн.
- 9 квітня Насіров не прибув до суду у своїй справі. Захист експосадовця стверджував, що він добровільно мобілізувався в ЗСУ й просить зупинити провадження.
- Наступного дня в Збройних силах скасували наказ про мобілізацію Насірова. Нині проводиться службове розслідування.
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