За екскерівника ДФС Насірова внесли заставу 40 млн грн, - ЗМІ

Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис Суспільному.

Вона розповіла, що за Насірова внесли заставу й він вийшов з-під варти.

Раніше Вищий антикорупційний суд взяв ексглаву ДФС під варту та збільшив розмір застави: з 27 млн грн до 40 млн грн. Тоді колегія суддів таким чином частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.