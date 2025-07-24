Зарізав жінку біля банкомата: у Дніпрі повідомили про підозру 14-річному хлопцю

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Зазначається, що хлопець хотів пограбувати незнайомку.

"Слідство встановило, що вранці 23 липня 2025 року підозрюваний напав на незнайому жінку біля банкомата у місті Дніпро та завдав їй щонайменше п’ять ножових поранень у шию та тулуб. Від отриманих травм жертва померла на місці", - йдеться у повідомленні.

Юнака затримали в порядку ст. 208 КПК України. Знаряддя злочину — ніж, придбаний напередодні, вилучено та направлено на експертизу.

24 липня 2025 року Індустріальний районний суд м. Дніпра задовольнив клопотання прокурора та обрав 14-річному юнаку, підозрюваному в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У пресслужбі зауважили, що заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Євгеній Корнієнко наполягав на застосуванні найсуворішого запобіжного заходу з огляду на характер і мотиви злочину. Суд підтримав позицію прокурора в повному обсязі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.