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Зарізав жінку біля банкомата: у Дніпрі повідомили про підозру 14-річному хлопцю

Юлія Юліна
24 липня, 2025 четвер
13:50
Кримінал

У Дніпрі повідомили про підозру 14-річному хлопцеві, який напав на жінку біля банкомата й завдав їй щонайменше 5 ударів ножем. Потерпіла померла

Зміст

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Зазначається, що хлопець хотів пограбувати незнайомку.

"Слідство встановило, що вранці 23 липня 2025 року підозрюваний напав на незнайому жінку біля банкомата у місті Дніпро та завдав їй щонайменше п’ять ножових поранень у шию та тулуб. Від отриманих травм жертва померла на місці", - йдеться у повідомленні.

Юнака затримали в порядку ст. 208 КПК України. Знаряддя злочину — ніж, придбаний напередодні, вилучено та направлено на експертизу.

24 липня 2025 року Індустріальний районний суд м. Дніпра задовольнив клопотання прокурора та обрав 14-річному юнаку, підозрюваному в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У пресслужбі зауважили, що заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Євгеній Корнієнко наполягав на застосуванні найсуворішого запобіжного заходу з огляду на характер і мотиви злочину. Суд підтримав позицію прокурора в повному обсязі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Україна
Дніпро
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