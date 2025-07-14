У Харкові затримали 17-річного підлітка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві свого однолітка

Про це пише поліція Харківської області.

13 липня до поліції звернувся харків’янин та повідомив, що напередодні пішов з дому та не повернувся його 17-річний син. Своєю чергою співробітники відділу поліції встановили коло зв'язків зниклого та виявили свідка події - 13-річну дівчину.

Вона розповіла, що бачила, як її 17-річний знайомий убив зниклого хлопця, а його тіло розчленував, щоб приховати злочин. Зі слів дівчини, між хлопцями стався конфлікт на ґрунті ревнощів.

"Під час обстеження території Індустріального району Харкова правоохоронці виявили тіло загиблого в каналізаційному колекторі. Частини тіла були закопані неподалік. Також поліцейські знайшли одяг хлопця у сміттєвому баку, а в підвалі одного з будинків - пакет із сокирою, пилкою та саперною лопаткою", - йдеться у дописі.

У рамках відкритого кримінального провадження слідчими змінена правова кваліфікація на ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.