У Харкові затримали 17-річного підлітка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві свого однолітка
Правоохоронці повідомили про підозру 17-річному хлопцю. У Харкові розслідують справу щодо жорстокого вбивства підлітка
Про це пише поліція Харківської області.
13 липня до поліції звернувся харків’янин та повідомив, що напередодні пішов з дому та не повернувся його 17-річний син. Своєю чергою співробітники відділу поліції встановили коло зв'язків зниклого та виявили свідка події - 13-річну дівчину.
Вона розповіла, що бачила, як її 17-річний знайомий убив зниклого хлопця, а його тіло розчленував, щоб приховати злочин. Зі слів дівчини, між хлопцями стався конфлікт на ґрунті ревнощів.
"Під час обстеження території Індустріального району Харкова правоохоронці виявили тіло загиблого в каналізаційному колекторі. Частини тіла були закопані неподалік. Також поліцейські знайшли одяг хлопця у сміттєвому баку, а в підвалі одного з будинків - пакет із сокирою, пилкою та саперною лопаткою", - йдеться у дописі.
У рамках відкритого кримінального провадження слідчими змінена правова кваліфікація на ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Уранці 8 липня поліція Києва повідомила, що в Деснянському районі невідомий застрілив чоловіка у власній автівці.
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