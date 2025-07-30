"Зливала ворогу персональні дані українських воїнів": агентку-медсестру засудили до довічного увʼязнення

Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.

Агентка ФСБ отримала довічний термін ув'язнення з конфіскацією майна. Йдеться про 40-річну медсестру з Херсона, яка передавала окупантам конфіденційні дані своїх пацієнтів – військових Сил оборони.

За даними слідства, її помітили представники ФСБ через її антиукраїнські публікації в telegram. Агентка збирала особисті дані українських військових під час оформлення їхніх медичних карток, а потім передавала цю інформацію своєму куратору.

"Також під час проведення медичних процедур вона намагалася "втемну" випитувати у пацієнтів локації військових об’єктів на Херсонському напрямку. Задокументовано, як зрадниця передавала інформацію куратору і після кожного сеансу зв’язку видаляла все листування", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).