"Зливала ворогу персональні дані українських воїнів": агентку-медсестру засудили до довічного увʼязнення
У середу, 30 липня, медсестра-агентка ФСБ з Херсона, яка передавала окупантам особисті дані військових Сил оборони, отримала довічне увʼязнення
Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.
Агентка ФСБ отримала довічний термін ув'язнення з конфіскацією майна. Йдеться про 40-річну медсестру з Херсона, яка передавала окупантам конфіденційні дані своїх пацієнтів – військових Сил оборони.
За даними слідства, її помітили представники ФСБ через її антиукраїнські публікації в telegram. Агентка збирала особисті дані українських військових під час оформлення їхніх медичних карток, а потім передавала цю інформацію своєму куратору.
"Також під час проведення медичних процедур вона намагалася "втемну" випитувати у пацієнтів локації військових об’єктів на Херсонському напрямку. Задокументовано, як зрадниця передавала інформацію куратору і після кожного сеансу зв’язку видаляла все листування", - йдеться у повідомленні.
Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- 29 липня учасника агентурної мережі ФСБ, який коригував російські авіаудари по штабах Сил оборони, засудили до 15 років ув'язнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.46 Купівля 41.46Продаж 41.95
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе