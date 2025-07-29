Агент ФСБ, який коригував удари РФ по штабах Сил оборони, отримав 15 років увʼязнення

Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.

Агента ФСБ засудили до 15 років за ґратами з конфіскацією майна за коригування ворожих ударів. Це 40-річний працівник пилорами з Чернігова, якого окупанти завербували через telegram-канали, де він шукав "легких заробітків". СБУ затримала його на гарячому, коли він намагався сфотографувати один із режимних об’єктів Сил оборони.

Зазначається, що після вербування агент за завданням російського куратора, що керував усім ворожим осередком, стежив за підрозділами ЗСУ та Національної гвардії в Києві та Чернігові.

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"Для цього фігурант "прочісував" вулиці столиці та прикордонного міста, де фотографував військові об’єкти на телефонну камеру та позначав їхні координати на гугл-картах. Кіберфахівці СБУ встановили, що після кожної розвідвилазки агент формував "звіт" та надсилав куратору в анонімному чаті месенджера", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що він був частиною агентурної мережі ФСБ, яку СБУ нейтралізувала влітку 2024 року на півночі та сході України. Тоді кіберфахівці СБУ затримали трьох агентів, що коригували ракетні удари по Києву, Харкову та Чернігову, цілячись, зокрема, у штаби Сил оборони. Один із них уже відбуває покарання.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).