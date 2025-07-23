Харківʼянку, що вчиняла підпали на замовлення РФ, засудили до 15 років вʼязниці

Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.

Російська агентка, яка вчиняла підпали у Харкові, отримала 15 років та один місяць позбавлення волі з конфіскацією майна. Ворог ставив їй завдання знищити енергооб'єкти Укрзалізниці та цивільний транспорт, сподіваючись серією підпалів дестабілізувати ситуацію в прифронтовому місті.

"Як встановило розслідування, замовлення РФ виконувала 25-річна харків’янка, яка перебувала на іспитовому терміні за необережне нанесення тілесних ушкоджень. До уваги російських спецслужбістів жінка потрапила, коли шукала "легких заробітків" на Телеграм-каналах", - йдеться у повідомленні.

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Окупанти доручили жінці підпалити автомобіль місцевої жительки за гроші, що призвело до його повного знищення та пошкодження сусідньої машини. Пізніше вона отримала завдання знищити релейну шафу Укрзалізниці в промзоні. Агентка облила обладнання бензином і підпалила в темну пору доби. В обох випадках вона знімала свої дії на телефон для звітування перед куратором.

Зловмисниця отримала обвинувачення за ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення майна шляхом підпалу). Зазначається, що через її непогашену судимість, до вироку було додано ще один місяць.