Зливали позиції та техніку ЗСУ у соцмережі: СБУ оголосила підозри двом "блогерам"
Служба безпеки затримала та повідомила про підозри двом "блогерам", які поширювали у соціальних мережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що одним із підозрюваних виявився місцевий житель Запоріжжя, який має власний Telegram-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів. За даними правоохоронців, чоловік для "розкручування" інформресурсу опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.
Також він оприлюднив там відеозапис, де видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі. Крім цього, чоловік опублікував трансляцію переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України.
Другим підозрюваним виявився мешканець Вінниччини, який відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Facebook. Потім він намагався поширити відеозйомку у місцевих каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Чоловікам загрожує до 8 років тюрми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 19 червня Служба безпеки у Харківській області затримала інформатора РФ, якого ворожі спецслужби завербували через чат знайомств. Він підозрюється у передачі ворогу даних про місця базування Сил оборони України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.37 Купівля 40.37Продаж 40.89
- EUR Купівля 43.31Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе