Зливали позиції та техніку ЗСУ у соцмережі: СБУ оголосила підозри двом "блогерам"

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що одним із підозрюваних виявився місцевий житель Запоріжжя, який має власний Telegram-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів. За даними правоохоронців, чоловік для "розкручування" інформресурсу опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.

Також він оприлюднив там відеозапис, де видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі. Крім цього, чоловік опублікував трансляцію переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України.

Другим підозрюваним виявився мешканець Вінниччини, який відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Facebook. Потім він намагався поширити відеозйомку у місцевих каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Чоловікам загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.