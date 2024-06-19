Завербували через чат знайомств: СБУ затримала мешканця Харківщини, який розвідував місця базування ЗСУ для ударів РФ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що за даними завербованого мешканця передмістя Харкова росіяни готували нові ракетно-дронові удари та прорив диверсійно-розвідувальних груп до північних околиць міста.

За даними СБУ, окупанти залучили чоловіка до співпраці через популярний чат знайомств у месенджері Телеграм. Там зв’язкова російської спецслужби видала себе за пересічну громадянку РФ і запропонувала мешканцю Харківщини близькі стосунки.

Після того як він погодився на пропозицію, жінка поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності. За її вказівками фігурант обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали інформатора на гарячому, коли він фотографував спецтранспорт українських воїнів.

На місці події у нього вилучили телефон, який використовувався для комунікації з російською "подругою" та фотофіксації військових об’єктів.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.