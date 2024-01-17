Зливав спецслужбам РФ дані про судна у порту Ізмаїла: працівника судноремонтного заводу засудили на 15 років
В Україні до 15 років за ґратами засудили співробітника судноремонтного заводу, який передавав росіянам дані про енергооб’єкти та морський порт в Ізмаїлі Одеської області
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
Повідомляється, що прокурори у суді довели, що засуджений наприкінці 2022 року передавав російським спецслужбам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони в місті Ізмаїл.
За даними слідства, насамперед росіян цікавили координати електропідстанцій і місця базування українських блокпостів поблизу, їх фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість особового складу. Також, перебуваючи на робочому місці, чоловік збирав інформацію щодо діяльності судноремонтного заводу.
Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, які переміщуються ними.
За даними прокуратури, при цьому чоловік усвідомлював, що ця інформація може бути використана Росією для обстрілів.
Правоохоронці затримали фігуранта у січні 2023 року. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.
На вирок суду він очікував під вартою. Чоловіка визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Також напередодні Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді ймовірній учасниці агентурної мережі Росії, яка наводила ворожі дронові удари по інфраструктурі Одеси.
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