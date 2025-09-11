Зливав ворогу дані про оборону Сумщини та Дніпровщини: СБУ затримала інформатора ФСБ
Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала чергову спробу РФ здобути актуальні дані про оборону прифронтових регіонів України. За результатами спецоперації в Сумах затримали інформатора ФСБ, який шпигував за українськими військами, залученими до боїв на передовій
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як встановило розслідування, фігурантом є 22-річний безробітний із Сум, який під час пошуку "легких заробітків" у телеграм-каналах потрапив у поле зору співробітника "управління ФСБ по Республіці Крим".
Фігурант намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони у Сумській та Дніпропетровській областях.
"За його інструкцією інформатор спочатку діяв на території Конотопського району Сумщини. Серед іншого, фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За її допомогою ворог сподівався в онлайн-режимі відстежувати авіаудари по колонах Сил оборони, що рухалися у напрямку передової", - розповіли в Службі безпеки.
Згодом ФСБ "відрядила" свого поплічника до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ.
Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та затримали їхнього поплічника. Під час обшуків у інформатора вилучили смартфони із різними сім-картами, які він використовував для законспірованих контактів з ФСБ.
"Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.
фото: Служба безпеки України
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше СБУ запобігла теракту у Львові. Для його виконання російські спецслужби завербували двох неповнолітніх місцевих мешканців віком 14 і 15 років.
