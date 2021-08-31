КСУ відмовився розглядати законність призначення Шкарлета міністром освіти

Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря у Telegram.



"КСУ відмовив у відкритті провадження у справі за поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності постанови Верховної Ради "Про призначення Шкарлета С. М. Міністром освіти і науки України“", - написала вона.



Совгиря додала, що ухвала є остаточною.

Нагадаємо, 17 грудня за Сергія Шкарлета віддали голоси 226 нардепів - це мінімально необхідна кількість голосів для прийняття такого рішення.

У фракції "Голосу" заявили, що нардеп ОПЗЖ Григорій Суркіс, чия картка проголосувала за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки, не був присутній у залі засідань протягом дня.

18 січня Офіс генпрокурора відкрив справу за фактом можливого кнопкодавства нардепів ОПЗЖ при призначенні Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що наразі проводиться досудове розслідування факту кнопкодавства при призначенні міністра освіти Сергія Шкарлета

5 березня до КСУ надійшло подання депутатів щодо законності призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.