Про це повідомляє пресслужба Конституційного суду України.

"Конституційний суд України ухвалив рішення у справі щодо повної назви релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" є конституційними", – йдеться у повідомленні.

На пленарному засіданні КСУ ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України закону про внесення зміни до закону про свободу совісті щодо назви релігійних організацій, які входять до структури об’єднання, керівний центр якого знаходиться за межами України.

Ухвалюючи рішення, КСУ врахував рішення Європейського суду з прав людини, де зокрема зазначено: "Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, узяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву".

Нагадаємо, що ухвалений у 2018 році закон, який неодноразово оскаржували, передбачає, що релігійна організація, чий центр управління знаходиться в країні, визнаній агресором, зобов'язана вказувати це у своїй назві.

26 травня УПЦ МП оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви.

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