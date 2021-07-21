КСУ визнав неконституційною конфіскацію товарів у зоні спрощеного митного контролю

Про це у Facebook повідомила пресслужба Конституційного суду.



"Другий сенат Констиуційного суду України сьогодні, 21 липня, ухвалив три рішення за наслідками розгляду справ за конституційними скаргами громадян", - йдеться у повідомленні.



Так, за скаргою громадянки щодо конституційності абзацу другого ст. 471 Митного кодексу КСУ ухвалив рішення про неконституційність оскарженого припису. Відтак, КСУ визнав неконституційним положення Митного кодексу, яке приписує конфіскацію заборонених або обмежених законодавством до переміщення товарів у зонах спрощеного митного контролю.



Зазначається, що суд також визнав неконституційним пункт 8 розділу ХІ "Заключні і перехідні положення" закону України "Про Національну поліцію". Суть скарги полягала у тому, що співробітники органів внутрішніх справ визнаються попередженими про можливе майбутнє звільнення через скорочення штату.



Крім того, КСУ визнав неконституційним положення ч. 10 ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке передбачає, що постанова апеляційного суду вступає в законну силу негайно після його винесення, є кінцевим і не підлягає оскарженню.

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