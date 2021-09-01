Куба планує з середини вересня розпочати COVID-вакцинацію дітей

Про це пише The Guardian.

Як зазначається, Куба планує досягти рівня вакцинації 90% до грудня поточного року.

Так, цього тижня підліткам дозволять пройти вакцинацію.

У свою чергу, діти молодшого віку (від 2 років) матимуть змогу щепитися з середини вересня.

Згідно з даними компанії Finlay Institute, вакцина є абсолютно безпечною для дітей й викликає більшу імунні відповідь, ніж у дорослих.

Представник міністерства охорони здоров’я Ілеана Моралеса зазначила, що щеплення проти коронавірусу буде щорічним, як і більшість інших вакцин, які використовують проти дитячих захворювань.

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