Куба планує з середини вересня розпочати COVID-вакцинацію дітей
У вересні Куба планує розпочати вакцинацію проти коронавірусу дітей віком від 2 років. Щеплення робитимуть власним препаратом - Soberana-2
Про це пише The Guardian.
Як зазначається, Куба планує досягти рівня вакцинації 90% до грудня поточного року.
Так, цього тижня підліткам дозволять пройти вакцинацію.
У свою чергу, діти молодшого віку (від 2 років) матимуть змогу щепитися з середини вересня.
Згідно з даними компанії Finlay Institute, вакцина є абсолютно безпечною для дітей й викликає більшу імунні відповідь, ніж у дорослих.
Представник міністерства охорони здоров’я Ілеана Моралеса зазначила, що щеплення проти коронавірусу буде щорічним, як і більшість інших вакцин, які використовують проти дитячих захворювань.
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