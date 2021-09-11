Кучма сказав, чого варто очікувати від можливої зустрічі Зеленського та Путіна
Колишній президент України Леонід Кучма заявив, що перемовини між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним будуть корисними
Про це Кучма розповів на полях форуму YES Brainstorming в Києві, повідомляє "Сьогодні".
За словами Кучми, зустріч президента України з очільником Кремля буде корисною, але позитивних результатів від неї очікувати не варто.
"Завжди перемовини корисні, навіть якщо не дають результату. Особливо в тій ситуації, в якій тепер Україна перебуває. Але нині мало хто вірить, що буде позитив від цієї зустрічі. Хоча б кілька питань розглянути і вирішити – хоча б щодо полонених, і то це позитив", – сказав Кучма.
Він додав, що на нинішньому етапі немає надії на великі кроки. Наприклад на те, що Росія піде з Донбасу.
- Нагадаємо, 7 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що РФ торгується щодо питання окупованого Криму у порядку денному можливої зустрічі президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
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