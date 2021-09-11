Кучма сказав, чого варто очікувати від можливої зустрічі Зеленського та Путіна

Про це Кучма розповів на полях форуму YES Brainstorming в Києві, повідомляє "Сьогодні".

За словами Кучми, зустріч президента України з очільником Кремля буде корисною, але позитивних результатів від неї очікувати не варто.

"Завжди перемовини корисні, навіть якщо не дають результату. Особливо в тій ситуації, в якій тепер Україна перебуває. Але нині мало хто вірить, що буде позитив від цієї зустрічі. Хоча б кілька питань розглянути і вирішити – хоча б щодо полонених, і то це позитив", – сказав Кучма.

Він додав, що на нинішньому етапі немає надії на великі кроки. Наприклад на те, що Росія піде з Донбасу.