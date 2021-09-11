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Головна війна з Росією Кучма сказав, чого варто очікувати від можливої зустрічі Зеленського та Путіна

Кучма сказав, чого варто очікувати від можливої зустрічі Зеленського та Путіна

11 вересня, 2021 субота
17:47
війна з Росією Леонід Кучма

Колишній президент України Леонід Кучма заявив, що перемовини між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним будуть корисними

Про це Кучма розповів на полях форуму YES Brainstorming в Києві, повідомляє "Сьогодні"

За словами Кучми, зустріч президента України з очільником Кремля буде корисною, але позитивних результатів від неї очікувати не варто. 

"Завжди перемовини корисні, навіть якщо не дають результату. Особливо в тій ситуації, в якій тепер Україна перебуває. Але нині мало хто вірить, що буде позитив від цієї зустрічі. Хоча б кілька питань розглянути і вирішити – хоча б щодо полонених, і то це позитив", – сказав Кучма. 

Він додав, що на нинішньому етапі немає надії на великі кроки. Наприклад на те, що Росія піде з Донбасу.

  • Нагадаємо, 7 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що РФ торгується щодо питання окупованого Криму у порядку денному можливої зустрічі президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
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Володимир Путін
Володимир Зеленський
Леонід Кучма
військовополонені
обмін полоненими
Ялтинська європейська стратегія
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