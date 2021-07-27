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Куди зник Зеленський? Володимир Цибулько у стрімі з Сергієм Руденком

27 липня, 2021 вiвторок
13:08
Суспільство Цибулько Руденко

Дивіться просто зараз

Куди зник Зеленський? Нова стратегія Путіна щодо України. Рік перемир'я на Донбасі.

Про це говоритиме ведучий Сергій Руденко з політичним експертом Володимиром Цибульком.

Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 13:00.

Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.

Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - о 22:00 вмикайте телеканал "Еспресо" - розмова буде в рамках програми "Вердикт".


 
Володимир Зеленський
Сергій Руденко
Володимир Цибулько
"Вердикт" із Сергієм Руденком
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