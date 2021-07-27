Куди зник Зеленський? Володимир Цибулько у стрімі з Сергієм Руденком

Куди зник Зеленський? Нова стратегія Путіна щодо України. Рік перемир'я на Донбасі.



Про це говоритиме ведучий Сергій Руденко з політичним експертом Володимиром Цибульком.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 13:00.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - о 22:00 вмикайте телеканал "Еспресо" - розмова буде в рамках програми "Вердикт".



