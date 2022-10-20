Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив Кулеба, він розповів ізраїльському прем’єру про "невимовні страждання, людські жертви та руйнування, спричинені російськими ракетами та іранськими безпілотниками".

"Ми детально обговорили запит України на надання Ізраїлем систем та технологій протиповітряної та протиракетної оборони", – додав голова українського МЗС.

Своєю чергою Лапід зазначив, що поділився з Кулебою "глибоким занепокоєнням через військові зв'язки між Іраном і Росією".

"Ізраїль стоїть з українським народом", – додав він.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна допоможе Україні розробити систему оповіщення для ППО, але не буде постачати українцям зброю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb