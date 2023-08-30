Кулеба і Столтенберг обговорили подальші дії України зі вступу в НАТО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили євроатлантичну інтеграцію України
Про це Кулеба написав у Twitter.
"Я спілкувався з Єнсом Столтенбергом про наступні кроки України на шляху до НАТО. Ми обговорили адаптовану Річну національну програму та повноцінне розгортання Ради Україна-НАТО. Я також поінформував генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості", - написав Кулеба.
Генсек НАТО, своєю чергою, назвав розмову продуктивною та привітав рішення надати Україні винищувачі F-16.
"Продуктивна розмова з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою про нашу співпрацю та постійну підтримку НАТО. Я вітаю, що Україна поступово завойовує позиції і що союзники по НАТО надають значну підтримку, включаючи літаки F-16 і навчання від Данії, Нідерландів, Норвегії та США", - написав Столтенберг.
Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев підтвердив підтримку вступу України до НАТО за прискореною процедурою.
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