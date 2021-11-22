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Головна війна з Росією Кулеба: Імовірність нового вторгнення РФ залежить від двох чинників

Кулеба: Імовірність нового вторгнення РФ залежить від двох чинників

22 листопада, 2021 понедiлок
09:33
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Росії впливають два фактори: сила й витримка України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів

Про це він заявив у етері одного з телеканалів, передає Liga.net.

Кулеба зазначив, що ймовірність російського вторгнення залежить від сили й витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів. 

Він вважає, що нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає російська влада.

За словами Кулеби, першим фактором, який впливає на ймовірність наступу Росії, є сила, спокій і витримка України. 

"Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні в середині країни, ні в зоні конфлікту", - наголосив він.

Другим фактором він назвав скоординованість і силу дій міжнародних партнерів України. 

Міністр додав, що українська влада працює над обома чинниками.

"Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на провокації, особливо в інформаційному просторі", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що головна мета РФ - максимально послаблювати Україну, дестабілізуючи її зсередини та перешкоджаючи її співпраці з іншими державами в оборонній сфері.  

  • Нагадаємо, 22 листопада міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вторгення Росії на українські території матиме тяжкі наслідки.

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наступ
Дмитро Кулеба
вторгнення в Україну
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