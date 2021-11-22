Кулеба: Імовірність нового вторгнення РФ залежить від двох чинників

Про це він заявив у етері одного з телеканалів, передає Liga.net.



Кулеба зазначив, що ймовірність російського вторгнення залежить від сили й витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.



Він вважає, що нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає російська влада.



За словами Кулеби, першим фактором, який впливає на ймовірність наступу Росії, є сила, спокій і витримка України.



"Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні в середині країни, ні в зоні конфлікту", - наголосив він.



Другим фактором він назвав скоординованість і силу дій міжнародних партнерів України.



Міністр додав, що українська влада працює над обома чинниками.



"Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на провокації, особливо в інформаційному просторі", - сказав Кулеба.



Він зазначив, що головна мета РФ - максимально послаблювати Україну, дестабілізуючи її зсередини та перешкоджаючи її співпраці з іншими державами в оборонній сфері.

Нагадаємо, 22 листопада міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вторгення Росії на українські території матиме тяжкі наслідки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb