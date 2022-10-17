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Головна війна з Росією Кулеба із бомбосховища закликав ЄС запровадити проти Ірану санкції за постачання РФ безпілотників

Кулеба із бомбосховища закликав ЄС запровадити проти Ірану санкції за постачання РФ безпілотників

17 жовтня, 2022 понедiлок
14:47
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба із бомбосховища звернувся до колег з Євросоюзу з вимогою запровадити проти Ірану санкції через постачання Росії ударних дронів

Кулеба виклав своє фото із бомбосховища у twitter

За його словами, у понеділок 17 жовтня зранку він був змушений звертатися до європейських міністрів із бомбосховища, оскільки Київ атакували іранські дрони-камікадзе. 

"Я став, мабуть, першим міністром, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища — в Києві сирени. Закликав ЄС: надати більше ППО та боєприпасів; запровадити санкції проти Ірану за постачання РФ безпілотників. 9-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути сильним", - написав Кулеба. 

  • 16 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України. 
  • 17 жовтня у Києві внаслідок атаки дронами-камікадзе росіяни поцілили в житловий будинок, загинуло троє людей

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ЄС
МЗС України
Іран
бомбосховище
безпілотник
Дмитро Кулеба
санкції ЄС проти Росії
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