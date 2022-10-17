Кулеба із бомбосховища закликав ЄС запровадити проти Ірану санкції за постачання РФ безпілотників
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба із бомбосховища звернувся до колег з Євросоюзу з вимогою запровадити проти Ірану санкції через постачання Росії ударних дронів
Кулеба виклав своє фото із бомбосховища у twitter.
За його словами, у понеділок 17 жовтня зранку він був змушений звертатися до європейських міністрів із бомбосховища, оскільки Київ атакували іранські дрони-камікадзе.
"Я став, мабуть, першим міністром, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища — в Києві сирени. Закликав ЄС: надати більше ППО та боєприпасів; запровадити санкції проти Ірану за постачання РФ безпілотників. 9-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути сильним", - написав Кулеба.
- 16 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.
- 17 жовтня у Києві внаслідок атаки дронами-камікадзе росіяни поцілили в житловий будинок, загинуло троє людей.
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