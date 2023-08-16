Кулеба: Лише колективний голос глобального Півдня може змусити РФ змінити позицію

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Arabnews.

"Хоча російська агресія проти України відбувається в Європі, вона має глобальний резонанс і наслідки російської агресії відчувають на собі країни Близького Сходу, Азії, Африки, Південної Америки", – констатував очільник МЗС.

"Ось чому важливо мати на борту всі ці країни в спільних зусиллях, аби покласти край цьому конфлікту, послабити тиск на наші економіки, на глобальну продовольчу безпеку і, звичайно, відновити повагу до міжнародного права", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Туреччина, Індія, Індонезія, Південна Африка, Бразилія та навіть Китай мають достатній вплив на РФ, Кулеба сказав, що це буде поступовий процес, але такий, який рухається в правильному напрямку.

На переконання міністра, саме колективний голос глобального Півдня, а не окремі нації, приведе Росію до переговорів.