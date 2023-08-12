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Українську Формулу миру підтримують вже 58 держав світу, - Єрмак

12 серпня, 2023 субота
02:20
Війна з Росією Андрій Єрмак

Формулу миру, яку в листопаді минулого року оприлюднив Володимир Зеленський, вже підтримують 58 держав

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у Телеграмі.

"П’ята зустріч з представниками іноземних дипустанов щодо реалізації Формули миру Володимира Зеленського. Вже 58 країн з нами", - зазначив Єрмак.

При цьому, нагадав він, на попередній зустрічі були 43 представники держав.

"Згодом розповім деталі. Працюємо", - додав керівник ОП.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни. 

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня. 

Пізніше, 7 серпня, повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

У вівторок, 8 серпня, повідомлялося, що Інститут вивчення війни вважає, що саміт у Джидді в Саудівській Аравії показав очевидне посилення розбіжностей між Пекіном і Москвою у питанні врегулювання повномасштабної війни РФ проти України.

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.

допомога Україні
переговори з РФ
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