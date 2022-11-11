Кулеба обговорить з Блінкеном розширення військової допомоги Україні

Про це Кулеба заявив в ефірі телемарафону.

"Завтра я матиму дуже активний день, і тут завтра також буде держсекретар Блінкен. У нас буде окрема зустріч, обговорюватимемо безпекову ситуацію, надання Україні нових озброєнь", - сказав він.

За словами очільника українського МЗС, однією з тем переговорів також буде посилання санкцій проти Російської Федерації.

4 листопада Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, який включатиме щонайменше 45 танків Т-72. Крім того, Штати надішлють 40 бронекатерів, 1100 безпілотників Phoenix Ghost, а також виділять кошти для модернізації 250 броньованих машин безпеки M1117.

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