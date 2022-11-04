Арештовано майно президента і начальника департаменту АТ "Мотор Січ" на майже 1 млрд грн
Танки, БТР, дрони: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, який включатиме щонайменше 45 танків Т-72
Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Доповнюється.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+10°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 38.49Продаж 39.48
- Актуальне
- Важливе
2022, п'ятниця
4 листопада
17:46
Російська ракета знову влучила в об'єкт енергетики України. Пошкодження суттєві, але без жертв
17:28
Ексклюзив
Парламент не шукає шляхів для зменшення політичного впливу "русского міра", - голова Комітету виборців Кошель
16:51
Дефіцит у $38 млрд покриємо за допомогою наших партнерів: США, ЄС та МВФ, – Шмигаль про бюджет-2023
16:50
Посол ЄС Маасікас схвально оцінив прогрес виконання Україною "кандидатських рекомендацій" Єврокомісії
15:54
Ексклюзив
Тиск на гривню буде мінімальним, поки Нацбанк друкує обмежену кількість купюр, - інвестбанкір Фурса
15:36
Путін узаконив у Росії мобілізацію в'язнів, за винятком терористів, держзрадників та педофілів
15:14
"Україна - на самій верхівці зусиль Британії", - посол Пристайко про очікування від нового уряду Королівства
14:49
Путін назвав число мобілізованих, що воюють в Україні. Його дані майже вдвічі менші, аніж у Шойгу
14:43
П'яту частину українського книжкового ринку в інтернеті складають тіньові російські видання, - директор видавництва "Фоліо"
14:41
Ексклюзив
Сьогодні на Еспресо о 22:00 прем’єра програми All about Ukraine з Володимиром Остапчуком
14:18
Розвиваємо ППО. Впродовж дня Україна очікує оголошення нового пакету військової допомоги від США, - Резніков
13:48
Ексклюзив
Треба створювати альянси з компаніями США щодо виробництва озброєння, - ексочільник ДП "Антонов" Лось
13:32
Ексклюзив
Доки у національний телемарафон не включені всі канали та не представлена пропорційно різна думка, він національний лише за назвою, - нардеп Юрчишин
13:23
Міністр юстиції Німеччини Бушман прибув до Києва, щоб обговорити міжнародне розслідування воєнних злочинів РФ
13:17
Ексклюзив
На ринку немає розуміння, як працюватиме зимове пальне з нових країн, - власник мереж АЗС
13:07
Росіяни намагаються пробити оборону біля Сватового-Кремінної і обстрілюють уже звільнені ЗСУ території, - Гайдай