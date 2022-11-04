Про це міністр заявив на онлайн-брифінгу у п’ятницю, 4 листопада.

За словами Резнікова, Україна зараз розвиває систему протиповітряної оборони, яка містити не тільки ракети, йдеться також про використання різного типу стрілецької зброї, зенітних комплексів.

"Така мережа над Україною має бути створена завдяки різним системам. Іспанський уряд оголосив, що скоро ми отримаємо від них системи Hawk 23, завершується підготовка наших екіпажів" - сказав він.

"Я думаю, що сьогодні ми почуємо про оголошення чергового пакета допомоги Україні від Сполучених Штатів. Це буде за підписом президента Байдена, і там ми почуємо приємні новини" - заявив Резніков.

Як зазначив міністр, про які саме приємні новини він знає, але чекає на офіційне оголошення.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість передачі Україні систем ППО Hawk.

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