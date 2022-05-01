Кулеба обговорив із Боррелем наступний пакет санкцій проти Росії, який має включати нафтове ембарго

Про це Дмитро Кулеба написав у твітері.



"Я розмовляв із Жозепом Боррелем про наступний раунд санкцій ЄС проти Росії, який має включати нафтове ембарго. Я також наголосив, що надати Україні статус кандидата в ЄС не може бути альтернативи", - розповів міністр.



Також політики обговорили безпечну евакуацію людей із заблокованого Маріуполя.

У квітні Жозеп Боррель заявив, що окрім санкцій, ЄС має надати негайну допомогу для оборони України.

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