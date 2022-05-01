Кулеба обговорив із Боррелем наступний пакет санкцій проти Росії, який має включати нафтове ембарго
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель обговорили новий пакет санкцій проти РФ, вступ України до Євросоюзу й евакуацію людей із Маріуполя
Про це Дмитро Кулеба написав у твітері.
"Я розмовляв із Жозепом Боррелем про наступний раунд санкцій ЄС проти Росії, який має включати нафтове ембарго. Я також наголосив, що надати Україні статус кандидата в ЄС не може бути альтернативи", - розповів міністр.
Також політики обговорили безпечну евакуацію людей із заблокованого Маріуполя.
- У квітні Жозеп Боррель заявив, що окрім санкцій, ЄС має надати негайну допомогу для оборони України.
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