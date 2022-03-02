Кулеба: перебування РФ у Раді безпеки ООН нелегітимне

Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Еспресо.TV.



"Ми порушуємо питання ретельного і неупередженого правового аналізу того, на яких підставах РФ залишається постійним членом Ради безпеки ООН. Ми впевнені, що коли цей юридичний аналіз буде проведено, виявиться, що Росія в Раді безпеки ООН є нелегітимною. Нині все залежить від принциповості юристів секретаріату ООН та готовностідосліджувати це питання", - відзначив він.



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