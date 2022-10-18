Про це Кулеба заявив під час брифінгу 18 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження постачання Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", - сказав Кулеба.

Він додав, що про відновлення дипломатичних відносин можна буде говорити лише після того, як Іран припинить постачати Росії зброю.

"Після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - говоритимемо про відновлення відносин", - наголосив Кулеба.

17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США враховуватиме використання російськими військами іранських дронів проти України у своїх рішеннях щодо надання подальшої військової допомоги.

18 жовтня Сполучені Штати заявили, що мають численні докази використання Росією проти України іранських безпілотників та звинувачують Тегеран у брехні про непричетність до постачання Москві зброї.

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