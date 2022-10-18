Кулеба подав Зеленському пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав президенту України Володимиру Зеленському пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном
Про це Кулеба заявив під час брифінгу 18 жовтня, повідомляє РБК-Україна.
"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження постачання Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", - сказав Кулеба.
Він додав, що про відновлення дипломатичних відносин можна буде говорити лише після того, як Іран припинить постачати Росії зброю.
"Після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - говоритимемо про відновлення відносин", - наголосив Кулеба.
- 17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США враховуватиме використання російськими військами іранських дронів проти України у своїх рішеннях щодо надання подальшої військової допомоги.
- 18 жовтня Сполучені Штати заявили, що мають численні докази використання Росією проти України іранських безпілотників та звинувачують Тегеран у брехні про непричетність до постачання Москві зброї.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.8
-
EUR
Купівля 38.46Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе