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"Тегеран бреше": Білий дім заявив про численні докази застосування РФ іранських дронів

18 жовтня, 2022 вiвторок
09:29
Світ росія іран

Сполучені Штати мають численні докази використання Росією проти України іранських безпілотників та звинувачують Тегеран у брехні про непричетність до постачання Москві зброї

Про це заявила речниця адміністрації президента США Джо Байдена Карін Жан-П'єр, повідомляє офіційний сайт Білого дому

"Радник з національної безпеки Джейк Салліван попереджав ще в липні, що Іран планує продавати БПЛА Росії для використання проти України. Ми також публічно викрили, що Росія отримала безпілотники від Ірану. Це було частиною плану Росії імпортувати сотні іранських БПЛА різних типів, а російські оператори продовжують навчатися в Ірані їх використовувати", - сказала Жан-П'єр. 

Вона наголосила, що є численні докази використання іранських безпілотників Росією як проти військових, так і проти цивільних цілей.

"Ви бачили 17 жовтня звіти про те, що, схоже, іранський безпілотник завдав удару по центру Києва. Проте Іран продовжує брехати про це. Вони не були правдивими щодо цього і заперечують надання зброї Росії для використання в Україні. Тим часом згідно з новими повідомленнями, Іран розглядає можливість продажу ще більшої руйнівної зброї для підтримки вторгнення, якому він, як стверджує, протистоїть", - констатувала Жан-П'єр. 

Вона пообіцяла, що США продовжать енергійно застосовувати санкції щодо російської та іранської торгівлі зброєю. 

"Це те, що ми будемо робити з цього моменту. Ускладнить Ірану продаж цієї зброї Росії. І ми разом з нашими партнерами в усьому регіоні протистоятимемо цій іранській загрозі", - запевнила Жан-П'єр.  

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Росія
зброя
Іран
Джо Байден
санкції проти Росії
війна з Росією
безпілотник
США
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