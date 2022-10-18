Про це заявила речниця адміністрації президента США Джо Байдена Карін Жан-П'єр, повідомляє офіційний сайт Білого дому.

"Радник з національної безпеки Джейк Салліван попереджав ще в липні, що Іран планує продавати БПЛА Росії для використання проти України. Ми також публічно викрили, що Росія отримала безпілотники від Ірану. Це було частиною плану Росії імпортувати сотні іранських БПЛА різних типів, а російські оператори продовжують навчатися в Ірані їх використовувати", - сказала Жан-П'єр.

Вона наголосила, що є численні докази використання іранських безпілотників Росією як проти військових, так і проти цивільних цілей.

"Ви бачили 17 жовтня звіти про те, що, схоже, іранський безпілотник завдав удару по центру Києва. Проте Іран продовжує брехати про це. Вони не були правдивими щодо цього і заперечують надання зброї Росії для використання в Україні. Тим часом згідно з новими повідомленнями, Іран розглядає можливість продажу ще більшої руйнівної зброї для підтримки вторгнення, якому він, як стверджує, протистоїть", - констатувала Жан-П'єр.

Вона пообіцяла, що США продовжать енергійно застосовувати санкції щодо російської та іранської торгівлі зброєю.

"Це те, що ми будемо робити з цього моменту. Ускладнить Ірану продаж цієї зброї Росії. І ми разом з нашими партнерами в усьому регіоні протистоятимемо цій іранській загрозі", - запевнила Жан-П'єр.

17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США враховуватиме використання російськими військами іранських дронів проти України у своїх рішеннях щодо надання подальшої військової допомоги.

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