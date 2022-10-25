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Кулеба поговорив з Блінкеном про ядерний шантаж Росії та постачання ППО

25 жовтня, 2022 вiвторок
03:17
Світ Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої сторони обговорили вкид Росії про "брудну бомбу" та постачання систем ППО

Про це йдеться у заяві Кулеби у Twitter.

"Поговорив з Блінкіном про шляхи припинення ядерного шантажу Росії. Вдячний за підтвердження незмінної підтримки США за будь-яких обставин. Євроатлантична солідарність з Україною необхідна. Ми також зосередилися на постачаннях ППО та боєприпасів", - повідомив Кулеба.

  • Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяву РФ про нібито розробку "брудної бомби". Гроссі відгукнувся на пропозицію і визначив два об'єкти для інспекції.

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ППО
війна з Росією
ядерна безпека
Дмитро Кулеба
Ентоні Блінкен
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