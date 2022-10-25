Кулеба поговорив з Блінкеном про ядерний шантаж Росії та постачання ППО

Про це йдеться у заяві Кулеби у Twitter.

"Поговорив з Блінкіном про шляхи припинення ядерного шантажу Росії. Вдячний за підтвердження незмінної підтримки США за будь-яких обставин. Євроатлантична солідарність з Україною необхідна. Ми також зосередилися на постачаннях ППО та боєприпасів", - повідомив Кулеба.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяву РФ про нібито розробку "брудної бомби". Гроссі відгукнувся на пропозицію і визначив два об'єкти для інспекції.

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