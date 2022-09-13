Про це зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у інтерв'ю для РБК-Україна.

Він наголосив, що основний принцип України – не можливість поговорити, а заради того, щоб перемогти.

"Це абсолютна налаштованість не лише на всіх щаблях української влади, але і в українському суспільстві ми теж бачимо цю зарядженість на перемогу.

По-друге, насправді, якщо уважно стежити за сигналами з Росії, то дійсно з певною періодичністю вони згадують слово "переговори". Потім це слово зникає, потім згадують знову. Але кожного разу ця згадка супроводжується додаванням елементу, що "Росія готова говорити про виконання її вимог". І це, відповідно, нівелює саму згадку про переговори", – пояснив Кулеба і додав, що станом на зараз про жодні перемовини в якихось форматах, щодо політичного врегулювання, взагалі не йдеться.

Стосовно перспективи переговорів, то це відбудеться лише тоді, коли Росія надасть серйозний сигнал про готовність до переговорів.

"Перше, що потрібно буде зробити не нам, а насамперед деяким нашим партнерам, це дуже уважно проаналізувати, чому цей сигнал надійшов" – зазначив він.

Крім того, на думку Кулеби, Росія проявить серйозну зацікавленість в реальних переговорах в той момент, коли усвідомить і змириться з тим фактом, що її позиції максимально ослабли, вона не може втримати навіть те, що захопила.

"Не "сохранить лицо", а зберегти те, що вони на той момент будуть контролювати. Але тоді постає логічне питання: якщо на цей момент ми перебуватимемо в успішному наступі і будемо звільняти свої території, то чому нам потрібно про щось домовлятися з агресором? Наша кінцева мета – це звільнення наших територій. Ми з ними воюємо не заради того, щоб сісти і десь домовитися про те, що вони тут залишаються. Нам не потрібні другі чи треті мінські домовленості, чергові нормандські формати і Тристоронні контактні групи, ми вже це пройшли, дякуємо, нам вистачило", – підсумував міністр.

Поряд з тим, Кулеба додав, що опцію переговорів ніхто не відкидає, а будь-яка війна завершується переговорами, але питання в тому, в якій позиції ти сидиш за столом переговорів.

"Сьогодні переговори з Росією ведуться на полі бою, і це єдиний вид переговорів, який вона реально розуміє. Але ми готові сісти і за стіл, якщо йтиметься про повне відновлення територіальної цілісності України. І це ми дуже чітко всім партнерам артикулюємо" – наголосив Дмитро Кулеба.