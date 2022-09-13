Про це зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для РБК-Україна.

Він каже, що зараз наголошується і все активніше ніж раніше підкреслюється про кордони 1991 року. А пов'язати це можна і з невдачами Росії і з Бучею та Маріуполем.

"Розумієте, на початку війни, коли Росія перла вперед і було багато запитань щодо того, наскільки суттєвою виявиться підтримка українського спротиву, безумовна задача №1 полягала в тому, щоб стабілізувати ситуацію і повернутися до статус-кво. Але дуже багато крові витекло за цей час і тепер ця опція є категорично неприйнятною. Тим більше на тлі того, що ми також навчилися перемагати, знаємо як це робити та вміємо це робити. І тому, безумовно, кінцева наша мета – це не 23 лютого, а 24 серпня 1991 року в плані кордонів", – пояснив Кулеба.

Нагадаємо, Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ ЗСУ і допомогу Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив деталі стосовно питання заборони росіянам в’їзду до ЄС.

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