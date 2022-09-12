Про це Боррель і Кулеба повідомили у Twitter.

"Обговорив із Дмитром Кулебою обнадійливе просування контрнаступу України для відновлення своєї територіальної цілісності. Підтримка ЄС триватиме безперервно, наша стратегія працює: допомогти Україні дати відсіч, тиснути на Росію санкціями та підтримувати партнерів у всьому світі", – зазначив Жозеп Боррель.

"Жозеп Боррель подзвонив мені, щоб висловити своє захоплення силами оборони України, які звільняють нові території від російської окупації, та повагу до них. Він розповів про подальші шляхи допомоги ЄС Україні та наближення миру. Я просив зброю, санкції, фінансову допомогу", – повідомив Дмитро Кулеба.

Європейський Союз має надати Україні транш на €3 млрд вже у жовтні, це остання частина обіцяної допомоги на загальну суму €9 млрд.

11 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала українців мужніми у боротьбі проти Росії та пообіцяла, що Європейський союз допоможе відбудувати країну

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