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"Підтримка ЄС триватиме безперервно": Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ ЗСУ і допомогу Україні

12 вересня, 2022 понедiлок
22:01
Економіка На фото Дмитро Кулеба

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок, 12 вересня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою

Про це Боррель і Кулеба повідомили у Twitter.

"Обговорив із Дмитром Кулебою обнадійливе просування контрнаступу України для відновлення своєї територіальної цілісності. Підтримка ЄС триватиме безперервно, наша стратегія працює: допомогти Україні дати відсіч, тиснути на Росію санкціями та підтримувати партнерів у всьому світі", – зазначив Жозеп Боррель.

"Жозеп Боррель подзвонив мені, щоб висловити своє захоплення силами оборони України, які звільняють нові території від російської окупації, та повагу до них. Він розповів про подальші шляхи допомоги ЄС Україні та наближення миру. Я просив зброю, санкції, фінансову допомогу", – повідомив Дмитро Кулеба.

  • Європейський Союз має надати Україні транш на €3 млрд вже у жовтні, це остання частина обіцяної допомоги на загальну суму €9 млрд.
  • 11 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала українців мужніми у боротьбі проти Росії та пообіцяла, що Європейський союз допоможе відбудувати країну

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Світ
Україна
ЄС
війна з Росією
Дмитро Кулеба
Жозеп Боррель
допомога Україні
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