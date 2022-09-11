Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері.

"Українці мужньо борються за своє майбутнє. Вони також борються за наші спільні цінності. ЄС був на їхньому боці з першого дня російської війни. Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на шляху до ЄС", - пише фон дер Ляєн.