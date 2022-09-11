Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на шляху до ЄС, - президентка Єврокомісії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала українців мужніми у боротьбі проти Росії та пообіцяла, що Європейський союз допоможе відбудувати країну
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері.
"Українці мужньо борються за своє майбутнє. Вони також борються за наші спільні цінності. ЄС був на їхньому боці з першого дня російської війни. Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на шляху до ЄС", - пише фон дер Ляєн.
- Європейський Союз має надати Україні транш на €3 млрд вже у жовтні, це остання частина обіцяної допомоги на загальну суму €9 млрд.
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