Україна отримає від ЄС €3 млрд уже в жовтні, – Шмигаль
Європейський Союз має надати Україні транш на 3 млрд євро вже у жовтні, це остання частина обіцяної допомоги на загальну суму 9 млрд євро
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на 17-ій зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), цитує його "РБК-Україна".
За словами прем'єра, українська сторона постійно обговорює з Європейською комісією внесок ЄС у підтримку України.
"Ми зараз буквально до кінця цього місяця очікуємо 5 млрд євро макрофінансової допомоги, це кредит. І також друга частина цього 8 млрд траншу — 3 млрд євро в жовтні, які будуть надані Україні у вигляді грантової підтримки", — розповів Шмигаль.
Він зазначив, що для швидкого відновлення потрібна сума близько 17 млрд доларів. За словами Шмигаля, Україна звітує "про кожен витрачений долар і євро". На сьогодні загальний збиток від російського вторгнення оцінюють у 340 млрд доларів.
Додамо, що 9 вересня Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
- Нагадаємо, Україна виконала майже 70% Угоди про асоціацію з ЄС
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